Мусульманка-подросток собралась засудить авиакомпанию из-за хиджаба

Иранкам разрешили ходить на футбол. Это прорыв, но не путь к свободе Подробнее

13-летняя Фатима должна была вылететь из Сан-Франциско в Торонто, чтобы принять участие в соревнованиях по сквошу. Сотрудница международного аэропорта попросила ее снять хиджаб, чтобы удостовериться в том, что девочка предоставила свои, а не чьи-то еще документы. Дело в том, что на фотографии в паспорте Фатима запечатлена без головного убора. Абдельрахман рассказала, что других участниц команды и тренера пропустили без каких бы то ни было проблем. Фатима посчитала требование сотрудницы аэропорта дискриминацией.

Спортсменка убеждена: если требование снять хиджаб обязательно, то для этого ей должны были предоставить отдельное помещение. Мусульманка испытала немало негативных эмоций из-за того, что ей пришлось снимать традиционный головной убор при большом скоплении людей. Фатима убеждала сотрудников аэропорта: ее лицо хорошо видно и в хиджабе. Девочка также отметила, что через проверяющих прошел человек в шляпе и его головной убор снять никто не просил.

Авиакомпания Air Canada ситуацию журналистам не прокомментировала. Семья Абдельрахман сообщила, что они получили от авиаперевозчика письмо с уведомлением об изменении политики после произошедшего в аэропорту.