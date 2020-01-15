Впервые мастерскую по переработке мусора обнаружил эмир Дубая Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум. Он заметил странное расположение дюн и черных камней, пролетая на вертолете над пустыней Руб-эль-Хали.

Узнав об этом, ученые прибыли в пустыню. По их словам, черными камнями оказался шлак, то есть побочный продукт плавки металла. Исследователи предположили, что несколько тысяч лет назад на этом месте перерабатывали изделия из меди, железа и бронзы, которые уже вышли из употребления.

«Разбитые керамические сосуды не выбрасывались, а лишь слегка модифицировались и использовались в качестве орудий труда», — резюмировали эксперты.

Они также раскопали примерно 2600 предметов из металла. Например, оружие, украшения, культовые и магические артефакты. Их появление относится к периоду более трех тысяч лет назад.

«Это интересный факт, что несколько тысяч лет назад местные жители осуществляли переработку отходов», — пояснили исследователи.