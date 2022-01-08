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    08 января 2022, 08:27

    Мусагалиев отреагировал на события в Казахстане

    Комик Мусагалиев: Хочу, чтобы протесты в Казахстане закончились как можно скорее

    Максим Зинкин

    Сложившаяся ситуация в Казахстане является трагедией для всех, кто имеет отношение к этой стране Об этом на своей странице в Instagram сообщил комик и ведущий Азамат Мусагалиев.

    Мусагалиев отреагировал на события в Казахстане

    Он признался, что с тревогой наблюдает за всем, что происходит в Казахстане. Комик отметил, что причины погромов и вооруженных столкновений никому неизвестны.

    «Понятно одно — это трагедия. Трагедия для всех, кто как-то связан с Казахстаном», — пишет ведущий.

    Мусагалиев отметил, что самое страшное в этой ситуации — человеческие жертвы. Он отказался дать личную оценку происходящему, но пожелал, чтобы все прекратилось как можно скорее.

    «Я казах, но никогда не жил в Казахстане, но именно сейчас понимаю, что Казахстан всегда жил во мне. Казахстан, я с тобой!», — написал Мусагалиев.

    Последние несколько дней в ряде городов Казахстана протестующие оказывают вооруженное сопротивление силовикам.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что Алма-Ата пережила как минимум шесть вооруженных атак с общей численностью террористов в 20 тысяч человек.

    По словам главы государства, все атаки были скоординированы, а террористы прошли подготовку за пределами страны.