Мир 23 марта 2023, 17:51 МУС высказался по поводу «угроз» после выдачи ордера на арест Путина МУС ответил на «угрозы» после ордера на арест президента России Путина Викимедиа

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Государства — участники Римского статута, отвечающего за работу Международного уголовного суда (МУС) сообщили, что сожалеют из-за «угроз» с российской стороны после ареста лидера страны Владимира Путина. Об этом написали в заявлении, которое обнародовали на сайте суда.

Председательство ассамблеи стран — участниц Римского статута подтвердило свое доверие к суду как к независимой и беспристрастной инстанции.

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«Подтверждаем нашу твердую приверженность отстаиванию и защите принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте, и сохранению его целостности перед любыми угрозами», — отметили в заявлении.

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Председатель ассамблеи заверил, что орган уголовной юстиции, его выборные должностные лица и другой персонал пользуются решительной поддержкой стран — участниц Римского статута.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что действия МУС не повлияют на участие делегаций РФ в работе ООН. Дипломат отметила, что страна не сотрудничала с инстанцией и не будет этого делать.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал решения МУС ничтожными. Он подчеркнул, что за все время существования члены суда не сделали ничего существенного.