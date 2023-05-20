Мир 20 мая 2023, 22:53 МУС возмутился решением России объявить в розыск выдавших ордер на арест Путина МУС считает неприемлемым решение России объявить в розыск их прокурора и судей Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Руководство Международного уголовного суда (МУС) посчитало неприемлемым решение МВД России объявить в розыск прокурора Карима Хана и трех судей, причастных к выдаче ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Заявление о «глубокой обеспокоенности» разместили на сайте МУС.

«МУС считает эти меры неприемлемыми. Суд будет неуклонно выполнять свой законный мандат по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность всего международного сообщества», — говорится в заявлении Международного суда.

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В МУС призвали все страны — участницы Римского статуса защитить суд и его сотрудников, а также обеспечить организацию возможность выполнять свой «независимый мандат».

МВД России 19 мая объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталу и Серхио Херардо Угальде Годинеса.