Муравьи превратили забытый планшет в свое гнездо и «купили» несколько книг

Бразильская писательница Мариана Виейра столкнулась с тем, что забытая ей электронная книга Kindle стала новым местом жительства колонии муравьев. Ползающие по сенсорному экрану насекомые смогли даже заказать парк книг для владелицы гаджета. Подробности сообщил сайт Globo.

Виейра не использовала свой Kindle несколько дней. Но когда она поставила гаджет на зарядку, то поняла, что с электронной книгой что-то не в порядке. Всю поверхность экрана облепили муравьи.

«Моя виртуальная библиотека превратилась в муравьиное гнездо», — так писательница оценила новых жильцов ее девайса. По ее словам, насекомые проникли в Kindle через отверстие для зарядки.

Ремонтировать устройство писательница не стала. Но сильно удивилась, когда на электронную почту ей пришло письмо с благодарностью за покупку книги Айзека Азимова «Роботы и Империя» через кишащий муравьями Kindle.

При попытке оспорить покупку владелица гаджета узнала о второй покупке, которую совершили муравьи. На этот раз они выбрали книгу Эдуардо Джаннетти «Кольцо Гигеса». Попытка вывести муравьев из гаджета у Виейры не удалась.

За помощью она обратилась к пользователям Twitter. Ее сообщение быстро завирусилось, набрав 75 тысяч репостов. Оказалось, что от захват Kindle насекомыми — это не редкость. Но выводят незваных гостей разными способами. Один из пользователь написал, что завернул гаджет в ткань, пропитанную инсектицидами, другой положил электронную книгу на тарелку с водой и прокрутил на самой низкой температуре в микроволновке.

Самым действенным способом оказалась заморозка гаджета в холодильнике. Важно только положить планшет в пакет, чтобы колония муравьев не переселилась в новое место жительства. По словам Виейры, этот способ сработал, устройство снова работает нормально.