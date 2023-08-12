Мир 12 августа 2023, 03:28 «Мурашки по спине». Американские врачи испугались роста заболеваемости COVID-19 в США New York Post: случаи заражения COVID-19 в Нью-Йорке выросли на 55% Freepik

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Случаи заражения коронавирусной инфекцией участились в Нью-Йорке на 55%, также зафиксировали прирост заболеваемости и в других регионах США. Об этом сообщило издание New York Post.

«Данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, опубликованные 2 августа, показывают, что число случаев COVID-19 выросло на 55% по сравнению с предыдущей неделей», — сказано в материале.

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В среднем по Штату регистрируют по 824 случая ежедневно. Уже 22% заболевших госпитализировали, это примерно 100 пациентов в день. Кроме того, эпидемиологическая ситуация ухудшилась не только в Нью-Йорке. По всей Америке зафиксировали восемь тысяч госпитализаций за прошедшие семь дней. Это на 12% больше, чем на прошлой неделе.

По мнению доцента кафедры здоровья населения медицинской школы Нью-Йоркского университета Анны Берштейн, новый вариант коронавируса может появиться внезапно и оказаться более опасным.

«Это может произойти в любой момент. От этой мысли у меня мурашки бегут по спине», — сказала она.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что у переболевших COVID-19 пациентов повышен риск возникновения онкологических заболеваний.