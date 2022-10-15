«Мурашки по коже». Британцев шокировало поведение Байдена рядом с подростком | 360°

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«Мурашки по коже». Британцев шокировало поведение Байдена рядом с подростком

Читатели Daily Mail испугались за стоящую рядом с Байденом девочку

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Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена за неуместный совет девушке во время публичного выступления в колледже в Калифорнии. Свои комментарии гневные пользователи оставили на странице сайта газеты.

Президент выступил с речью о снижении стоимости лекарств и мерах сдерживания инфляции. После мероприятия желающие могли сфотографироваться с Байденом.

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В какой-то момент он опустил руку на плечо одной из девушек и посоветовал не заводить серьезных отношений до 30 лет.

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Девушка оторопела от удивления, а охранники президента попросили присутствующих выключить камеры мобильных телефонов.

Подобное поведение первого лица государства удивило читателей.

«Из-за него у меня мурашки по коже! Почему за этого дурака голосовали? Люди, вы какие-то глупцы. Любительтрогать детишек Джо вновь взялся за свое», — написали пользователи.

Один из подписчиков отметил, что будь Дональд Трамп на месте Байдена, то ему бы не простили подобных выходок.

Байден часто попадает в конфузы. Недавно он забыл причину смерти своего старшего  сына Бо, заявив о его гибели в Ираке. Однако на самом деле он скончался от рака мозга в 2015 году, сообщал телеканал «Царьград».

США

Джо Байден

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