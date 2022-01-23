Мураев с юмором отреагировал на объявление его «пророссийским лидером в Киеве»

МИД Великобритании назвал экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева «пророссийским лидером в Киеве». Бывший парламентарий ответил на такое заявление с юмором.

Экс-депутат напомнил, что с 2018 года он находится под российскими санкциями из-за конфликта с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой „оккупационного правительства“ — это вопрос к мистеру Бину», — сказал Мураев изданию «Страна.ua».

Ранее МИД Великобритании заявил, что российские спецслужбы якобы намерены посадить в Киеве «пророссийского лидера». По словам министерства, речь идет о бывшем украинском депутате Мураеве. МИД России назвал такие слова дезинформацией и чушью.

«Мистер Бин» — британский комедийный сериал. Главную роль в нем исполняет Роуэн Аткинсон. Актер играет чудака, который вечно оказывается в нелепых ситуациях.