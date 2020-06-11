Вице-премьер правительства Крыма: «К Зеленскому должно прийти раскаяние»

Мурадов считает, что рано или поздно к Зеленскому придет осознание того, как он относился к крымчанам, создавая постоянные гуманитарные катастрофы. Он полагает, что президент Украины все же раскается за все, что натворил, включая пустые невыполненные обещания, написал сайт «Политика сегодня».

«Должно прийти раскаяние. Раскаяние за ложь и клевету в адрес Крыма и крымчан, за бесконечные блокады, нацеленные на создание гуманитарной катастрофы, за разрыв крайне выгодных для Украины экономических связей с Россией, без которых она и выжить-то не может, за попытки уничтожения в сознании украинцев нашей общей исторической памяти и погружение украинского народа во мрак полунацистского угара», — заявил Мурадов.