Мумию беременной женщины нашли польские археологи

Первую в мире мумию беременной женщины обнаружили специалисты в запасниках Национального варшавского музея. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Портал ToDay News Ufa рассказал, что до 2016 года работники музея были уверены, что мумия принадлежала жрецу Гор-Джехути, который жил в первом веке до нашей эры. Позже выяснилось, что это женщины с ребенком в чреве.

«По неизвестным причинам плод не был извлечен во время мумификации. Поэтому эта мумия оказалась действительно особенной. Мы не смогли найти подобных случаев», — поделились в польской Академии наук.