Мир 05 июля 2023, 21:46 Мультимиллионер из Израиля назвал фиктивным конфликт на Украине Бизнесмен Ави Кац: конфликт на Украине фиктивен, потому что украинцы — это русские Pxhere

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Конфликт на Украине фиктивен, потому что украинцы — это русские, и наоборот. Такое мнение выразил бизнесмен, мультимиллионер, создатель сети Cofix Ави Кац в интервью Weltexpress.

«Дело в том, что это не российско-украинский конфликт. Это просто фальшивая битва, потому что украинцы — русские, а русские — украинцы. Они идентичны. Но большая рука хотела, чтобы все было по-другому», — заявил он.

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Бизнесмен заверил, что близок к российскому менталитету. По его словам, Израиль как государство существует благодаря России и Советскому Союзу. А память его семьи об Украине не такая уж и хорошая.

«Я вырос на том, что во время холокоста украинцы убивали там не меньше, чем немцы, и с молоком матери я впитал то, что украинцы ненавидят евреев», — подчеркнул он.

Кац добавил, что Израиль не может выбрать какую-то одну сторону конфликта. Ведь между собой борются не Россия и Украина, а Россия и США.

Офицер американской разведки заявил, что сотрудники ЦРУ принимают активное участие в конфликте на Украине с февраля 2022 года.