Мультфильм «Вперед» вышел в цифровом формате

Посмотреть картину теперь можно в Сети. Но за просмотр придется заплатить. Создатели мультика сообщили, что надеются, что смогут снова запустить его в прокат, когда ситуация с коронавирусом в мире нормализуется.

Напомним, «Вперед» сняли с проката из-за угрозы распространения коронавируса. Власти США и многих других стран закрыли кинотеатры из-за массового скопления людей.