Мультфильм «Вперед» вышел в цифровом формате
Мультфильм «Вперед» студии Disney вышел в цифровом формате спустя две недели после выхода в прокат. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на иностранное издание.
Посмотреть картину теперь можно в Сети. Но за просмотр придется заплатить. Создатели мультика сообщили, что надеются, что смогут снова запустить его в прокат, когда ситуация с коронавирусом в мире нормализуется.
Напомним, «Вперед» сняли с проката из-за угрозы распространения коронавируса. Власти США и многих других стран закрыли кинотеатры из-за массового скопления людей.