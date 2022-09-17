Мультфильм «Маша и Медведь» предложили запретить на Украине из-за угрозы национальной безопасности | 360°

Мир 17 сентября 2022, 18:18 Поделиться Telegram

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Viber Мультфильм «Маша и Медведь» предложили запретить на Украине из-за угрозы национальной безопасности Петиция с призывом запретить мультфильм «Маша и Медведь» появилась на сайте Зеленского Официальный сайт

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На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом запретить российский мультсериал «Маша и Медведь» из-за угрозы национальной безопасности. Авторы документа указали, что сделать это нужно в срочном порядке, сообщило издание «Политика сегодня».

В обращении обратили внимание, что власти страны должны взять под контроль контент в Сети, который ориентирован на детей. Авторы петиции подчеркнули, что явление, когда ребенок в украиноязычной семье говорит на русском языке, приобрело «невероятные масштабы». По их мнению, речь идет о «тотальной русификации маленьких украинцев».

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Особое волнение у авторов обращения вызвали «русские символы» в мультфильме. Среди них, например, дед-рыболов в шапке-ушанке с красной звездой, девушки в кокошниках.

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«А символы правят миром. Известная прописная истина», — подчеркнули в петиции.

Российский мультсериал, по словам составителей обращения, препятствует популяризации украинского языка и делает детей «лояльными к российским нарративам».

Тут же они предложили в качестве альтернативы изучение английского языка, потому что он подарит детям большие перспективы. За три дня петицию подписали 508 человек. Чтобы обращение рассмотрел Зеленский, его должны подписать 25 тысяч украинцев.

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