Мультфильм «Маша и Медведь» предложили запретить на Украине из-за угрозы национальной безопасности | 360°

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Мультфильм «Маша и Медведь» предложили запретить на Украине из-за угрозы национальной безопасности

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17 сентября 2022, 18:18

Мультфильм «Маша и Медведь» предложили запретить на Украине из-за угрозы национальной безопасности

Петиция с призывом запретить мультфильм «Маша и Медведь» появилась на сайте Зеленского

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На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом запретить российский мультсериал «Маша и Медведь» из-за угрозы национальной безопасности. Авторы документа указали, что сделать это нужно в срочном порядке, сообщило издание «Политика сегодня».

В обращении обратили внимание, что власти страны должны взять под контроль контент в Сети, который ориентирован на детей. Авторы петиции подчеркнули, что явление, когда ребенок в украиноязычной семье говорит на русском языке, приобрело «невероятные масштабы». По их мнению, речь идет о «тотальной русификации маленьких украинцев».

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Особое волнение у авторов обращения вызвали «русские символы» в мультфильме. Среди них, например, дед-рыболов в шапке-ушанке с красной звездой, девушки в кокошниках.

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«А символы правят миром. Известная прописная истина», — подчеркнули в петиции.

Российский мультсериал, по словам составителей обращения, препятствует популяризации украинского языка и делает детей «лояльными к российским нарративам».

Тут же они предложили в качестве альтернативы изучение английского языка, потому что он подарит детям большие перспективы. За три дня петицию подписали 508 человек. Чтобы обращение рассмотрел Зеленский, его должны подписать 25 тысяч украинцев.

Украина

Мультфильм Маша и медведь

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