Мир 15 июня 2023, 03:08 «Мука из Колумбии для Зеленского». Белорусские пограничники снова потроллили украинских коллег Пограничники Белоруссии призвали украинских коллег заканчивать «эксперименты с мукой»

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Белорусские пограничники продолжили «просвещение» украинских коллег на тему, у кого лучше еда. Если в прошлый раз темой был борщ, то теперь приятный женский голос из динамика вещал про пшеницу, из которой получается «чудесная мука». Ролик с границы Украины и Белоруссии разместили в Telegram-канале RT.

«Товарищи украинцы! Не забывайте о том, что из белорусской пшеницы, как и из украинской, получается чудесная мука. Из муки получается душистый хлеб. А хлеб — всему голова», — рассказала диктор.

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Белорусы напомнили, что Украина кормит жителей Европы, забывая при этом о своем населении. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доставляют «муку высшего сорта из Колумбии».

«Хлебом из колумбийской муки голову не обманешь, да и желудок тоже. Поэтому, когда закончите экспериментировать с мукой, переходите на нашу сторону», — вещает белорусский диктор на украинском языке.

Ранее белорусские пограничники доказывали коллегам, что белорусский борщ не хуже украинского, и предлагали «прикордонникам» переходить на их сторону, когда на Украине будет не из чего готовить.