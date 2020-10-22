Муфтий Дамаска погиб в результате теракта

В столичном пригороде Кудсия в результате теракта погиб муфтий сирийского Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни. В его машину вмонтировали взрывное устройство.

Об этом сообщило Министерство по делам вакуфов. Погибший был известным борцом с религиозным экстремизмом и видным богословом.

«Шейх аль-Афьюни стал жертвой вероломной террористической вылазки», — сказано в заявлении ведомства.

Министр по делам пожертвований доктор Мухаммад Абд аль-Саттар аль-Сайед сообщил агентству SANA, что непримиримая позиция муфтия всегда раздражала террористов и их сторонников.

Шейх Мухаммед был членом Совета исламского правоведения, а также генеральным директором Дамасского международного исламского центра по противодействию экстремизму. Пост муфтия он занял в 2013 году. Шейх Мухаммед в последнее время активно участвовал в процессе национального примирения.