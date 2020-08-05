Муэдзин Айя-Софии умер вскоре после того, как собор стал мечетью

Новость о смерти стала известна СМИ в среду, 5 августа. Сам приступ случился в прошлое воскресенье. Издание сообщает, что мужчина скончался через несколько дней после того, как православный собор Святой Софии стал мечетью. При этом муэдзин с минаретов призывал мусульман молится в мечети Айя-София.

Решение сделать из собора мечеть принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подписал соответствующий указ 10 июля. Спустя две недели храм стал круглосуточной мечетью. Но 86 лет назад первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил собору статус музей.

Первый намаз в мечети провели 24 июля. Однако превращение собора с древней историей в мечеть разочаровало Папу Римского. Он сообщил, что очень огорчен произошедшим.