Мудрость приходит с приставкой экс | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 00:58 Мудрость приходит с приставкой экс «Голос Мордора»: Саркози с приставкой экс- приобрел мудрость и понимание Экс-президент Франции Николя Саркози / YouTube

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Бывшие политики всех уровней любят высказываться относительно событий в мире. Экс-президент Франции Николя Саркози раскритиковал позицию европейских институтов по украинскому вопросу и выразил сомнения в легитимности решений Еврокомиссии. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» прокомментировал для Telegram-канала «360» высказывание Саркози.

Далее — прямая речь.

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Это вот прям какой-то шаблон — политики, которые сейчас имеют приставку экс-, — становятся очень мудрыми и все понимают. На сей раз настала очередь Николя Саркози, экс-президента Франции.

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Он резко раскритиковал Запад по украинскому вопросу. Особенно досталось Еврокомиссии и Урсуле Фон Дер Ляйен. Саркози заявил, что чем больше оружия поставляется Украине, тем больше смертей становится.

«Мы танцуем на краю вулкана», — заявил экс-президент Франции.

Но хочется напомнить, что Саркози — именно тот человек, который уничтожил Ливию как государство. Обрек ее на гражданскую войну, которая не кончилась до сих пор, и принес неисчислимые страдания народу Ливии. И, наверное, сначала стоило извиниться именно за это.