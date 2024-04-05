Эксклюзив 05 апреля 2024, 16:06 «Мучает тень Наполеона в Версале». Странным заявлениям Макрона по Украине нашли объяснение Вице-спикер Госдумы Чернышов: Эммануэль Макрон хочет стать новым Наполеоном Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Французский президент Эммануэль Макрон давно уже стал верным слугой Запада. При этом он не оставляет надежд стать новым лидером Европы и убедить всех, что именно Париж является центром всего мира, заявил ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

Правящие круги Европы манипулируют сознанием людей, отметил Чернышов. Французский президент Эммануэль Макрон, по его словам, служит всему западному миру, включая американцев.

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«Они его поставили президентом. Но сейчас он пытается продать новую фишку, что он новый неонаполеон, необонапарт», — отметил вице-спикер Госдумы.

Главной мечтой Макрона, по словам Чернышова, была отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, которая была лидером Европы. После того, как это произошло, президент Франции был уверен, что станет главным.

«Его трясет всего, потому что неоколониальный формат начался в Африке, выгоняют французов из всей Африки. Даже вот в Сенегале прошли недавно выборы, президент гонит веником французский легион оттуда. Вся Африка ненавидит Францию, и он видит, что Франция теряет свои последние оплоты», — добавил Чернышов.

Кроме того, напомнила Гурьянова, у Эммануэля Макрона совсем скоро закончится президентский срок. В связи с этим в стране даже хотят поднять вопрос об изменении конституции. Однако по мнению вице-спикера Госдумы, нынешний французский президент является отыгранной картой.

«Они поставили недавно молодого премьер-министра во Франции, и они будут его тащить специально, чтобы он стал преемником Макрона. Макрон отыгранный. Он же себя дискредитировал. Он уже не интересен. Он уже человек, которого все не любят», — пояснил он.

Вице-спикер Госдумы нашел объяснение и заявлениям Макрона о том, что Франция может ввести свои войска на Украину.

«Его мучает тень Наполеона в дворце Елисейском. Он мечтает о том, чтобы стать новым Наполеоном», — заявил он.