МТС продаст свое подразделение на Украине

Руководство компании МТС подписало договор на продажу бизнеса на территории Украины. Соглашение было заключено с Telco Solutions and Investments, которая подконтрольна азербайджанской телеком-компании Bakcell.

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Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании, МТС подписала бумаги через дочернюю Allegretto Holding S.a.r.l. Согласно договору оператор продает 100% долю в голландской Preludium BV, которая владеет всеми акциями ПрАО «ВФ Украина».

Сумма сделки составила 734 миллиона долларов, что включает около 84 миллионов долларов отложенного платежа. Компания передаст акции OOO Telco Solutions and Investments в ближайшее время.

Также руководство МТС порекомендовало общему собранию акционеров решить вопрос о выплате специальных дивидендов. Речь идет о сумме в 13,25 рубля на акцию компании, общей суммой 26,48 миллиарда рублей. Такое решение объяснили, в частности, продажей ПрАО «ВФ Украина».

Первым о продаже дочерней компании МТС сообщил 19 ноября президент МТС Алексей Корня. Он отмечал, что переговоры ведутся, но никаких конкретных результатов стороны еще не достигли.