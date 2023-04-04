04 апреля 2023, 18:51
МТРК «Мир»: никаких официальных документов о прекращении финансирования от Молдавии не поступало
Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) «Мир» ответила на заявление пресс-секретаря правительства Молдавии о том, что телеканал якобы продвигает дезинформацию. В телекомпании также отметили, что никаких официальных документов о прекращении финансирования от Молдавии не получали. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Во вторник пресс-секретарь правительства Даниэл Водэ заявил в ходе брифинга, что Молдавия прекращает финансирование представительства МТРК «Мир», которое «подстрекает к войне и продвигает дезинформацию».
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В издании отметили, что Водэ неверно информирован о работе национального представительства МТРК «Мир» и задачах международной телерадиокомпании.
Также добавляется, что информационная политика телерадиокомпании на равноправной основе формируется всеми 10 государствами-учредителями, включая Молдавию и Грузию.
В телерадиокомпании также отметили, что официальных уведомлений о прекращении финансирования и решения о возможном выходе из соглашения о создании МТРК «Мир» пока не поступало.В МТРК подчеркнули, что решение о выходе из соглашения принимается консолидированным решением глав государств-учредителей компании.
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