Мир 04 апреля 2023, 18:51 МТРК «Мир»: никаких официальных документов о прекращении финансирования от Молдавии не поступало

Читать 360tv в

Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) «Мир» ответила на заявление пресс-секретаря правительства Молдавии о том, что телеканал якобы продвигает дезинформацию. В телекомпании также отметили, что никаких официальных документов о прекращении финансирования от Молдавии не получали. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Во вторник пресс-секретарь правительства Даниэл Водэ заявил в ходе брифинга, что Молдавия прекращает финансирование представительства МТРК «Мир», которое «подстрекает к войне и продвигает дезинформацию».

Реклама

В издании отметили, что Водэ неверно информирован о работе национального представительства МТРК «Мир» и задачах международной телерадиокомпании.

Также добавляется, что информационная политика телерадиокомпании на равноправной основе формируется всеми 10 государствами-учредителями, включая Молдавию и Грузию.

В телерадиокомпании также отметили, что официальных уведомлений о прекращении финансирования и решения о возможном выходе из соглашения о создании МТРК «Мир» пока не поступало.