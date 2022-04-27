Мстительный индус поджег работодателя из-за увольнения и сам сгорел

В Индии местный житель поджег начальницу, которая уволила его, однако в результате сгорел сам. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

Это произошло в штате Махараштра. 35-летнего работника ателье разозлило увольнение, которое он счел несправедливым. В минувший понедельник он приехал на бывшее место работы и поджег свою работодательницу. В какой-то момент огонь перекинулся на самого мужчину. Он получил смертельные ожоги и скончался после госпитализации. Его начальница находится к критическом состоянии.