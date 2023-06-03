Мир 03 июня 2023, 13:23 Mozilla Firefox анонсировала прекращение поддержки Windows 7 и 8 Компания Mozilla: с 2024 года браузер Firefox прекратит поддержку Windows 7 и 8 Unsplash

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С 2024 года браузер Firefox прекратит поддержку Windows 7, 8, и 8.1, а также macOS 10.12, macOS 10.13 и macOS 10.14, сообщила пресс-служба компании Mozilla. Пользователям порекомендовали перейти на более современные операционные системы.

Очередная, 115-я версия браузера Firefox должна появиться в июле 2023 года. В сентябре 2024-го она перестанет поддерживать ряд операционных систем, из-за чего может пострадать безопасность пользователей.

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«Без официальной поддержки со стороны Microsoft поддержка Firefox для устаревших операционных систем становится дорогостоящей для Mozilla и опасной для пользователей», — объяснили ситуацию в компании.

Там уточнили, что переход на другие браузеры не решит проблему. Google Chrome и Microsoft Edge тоже прекратили поддержку Windows 7, 8 и 8.1.

Несколько лет назад главный исполнительный директор Mozilla Corp. Брендан Айк вынужденно покинул свою должность. Его затравили после того, как он предложил определить брак как союз мужчины и женщины, напомнил RT.

В прошлом году компания Microsoft перестала поддерживать браузер Internet Explorer. После этого Mozilla разработчикам корпорации торт в честь этого события.