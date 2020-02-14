«Можно заработать сколиоз или импичмент». Поклонская раскритиковала союз Зеленского и Эрдогана
Депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией высказалась о союзе Зеленского и Эрдогана и об их планах построить город на границе с Крымом, чтобы привлечь туда крымских татар. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Поклонская сказала, что Украина снова решила воспользоваться возможностью потратить чужие деньги. Она полагает, что подобная акция не добавит народной любви ни президенту Украины, ни президенту Турции. И удивилась, что Турция выразила желание спонсировать «паразитов у границ России».
«Есть такая старая русско-украинская поговорка: на двух стульях долго не усидишь. Неудобно просто. Можно заработать сколиоз. А где сколиоз, там рядом и другая болезнь — импичмент», — заключила депутат.