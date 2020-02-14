«Можно заработать сколиоз или импичмент». Поклонская раскритиковала союз Зеленского и Эрдогана

Поклонская сказала, что Украина снова решила воспользоваться возможностью потратить чужие деньги. Она полагает, что подобная акция не добавит народной любви ни президенту Украины, ни президенту Турции. И удивилась, что Турция выразила желание спонсировать «паразитов у границ России».

«Есть такая старая русско-украинская поговорка: на двух стульях долго не усидишь. Неудобно просто. Можно заработать сколиоз. А где сколиоз, там рядом и другая болезнь — импичмент», — заключила депутат.