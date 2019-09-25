Можно забыть про Атлантиду. Затерянный континент обнаружили под Европой

Ученые обнаружили остатки древнего континента, которые покоятся под Европой. По их информации, часть Северной Африки разбилась на осколки при столкновении с Европой и ушла под нее около 140 миллионов лет назад.

Остатки затерянного континента расположились в Адриатическом море — от Турина до Италии. При этом скалы Большой Адрии, сломанные при погружении под Европу, могли стать причиной образования хребтов Альп и гор на Балканах, в Греции, а также в Румынии, Турции и Армении.

Представляя результаты своего исследования, профессор палеогеографии нидерландского Утрехтского университета Дауэ ван Хинсберген призвал коллег «забыть об Атлантиде», поиски которой каждый раз заканчивались лишь неудачами, сообщило ИА Nation News.