Можно забыть про Атлантиду. Затерянный континент обнаружили под Европой
Ученые из Нидерландов обнаружили под современной Европой затерянный континент Большая Адрия. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на CNN.
Ученые обнаружили остатки древнего континента, которые покоятся под Европой. По их информации, часть Северной Африки разбилась на осколки при столкновении с Европой и ушла под нее около 140 миллионов лет назад.
Остатки затерянного континента расположились в Адриатическом море — от Турина до Италии. При этом скалы Большой Адрии, сломанные при погружении под Европу, могли стать причиной образования хребтов Альп и гор на Балканах, в Греции, а также в Румынии, Турции и Армении.
Представляя результаты своего исследования, профессор палеогеографии нидерландского Утрехтского университета Дауэ ван Хинсберген призвал коллег «забыть об Атлантиде», поиски которой каждый раз заканчивались лишь неудачами, сообщило ИА Nation News.