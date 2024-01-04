Мир 04 января 2024, 09:14 Можно работать. МИД Украины оценил перспективы сотрудничества с Трампом Глава МИД Украины Кулеба: с Трампом на посту президента США можно работать РИА «Новости»

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Дональд Трамп в последнее время делал резкие заявления в сторону Украины, но именно он был тем президентом США, который передал ВСУ американские оружие. Об этом изданию NV сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Кто отправил Украине первое американское оружие? Это был Трамп. И переносные ракетные комплексы Javelin. Также он начал программу бесплатной передачи ВСУ первых военно-морских судов Mark-6 и Island», — сказал глава ведомства.

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Кулеба выразил сомнение, что в случае возвращения в Белый дом Трамп сразу заключит соглашение с Россией.

«С ним можно работать. Но в случае победы на выборах он все равно будет принципиально иным президентом, чем нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден, которому мы очень благодарны», — добавил министр.

Трамп заявлял о готовности урегулировать конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов. По его словам, украинского президента Владимира Зеленского необходимо склонить к началу переговорного процесса.