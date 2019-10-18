«Можно лишь приветствовать»: в ФРГ отреагировали на решение Турции и США приостановить операции против курдов

Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов Подробнее

Американский вице-президент Майк Пенс сказал, что операция будет остановлена на 120 часов.

«По этому поводу можем сказать, что все, что ведет к тому, чтобы закончить войну на севере Сирии, деэскалировать ситуацию и защитить мирное население, можно лишь приветствовать», — отреагировал представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Однако ФРГ все так же занимает позицию жестокой политики в отношении поставок военной продукции.

«Мы надеемся, что это прекращение огня приведет к постоянному перемирию. Для этого необходима готовность обеих сторон обсуждать стратегические вопросы», — сказал Бургер.

Он добавил, что Германии предстоит обсудить с союзниками множество вопросов о политических последствиях развития событий в Сирии.