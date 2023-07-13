13 июля 2023, 20:05
«Можно и на самих себя выйти». Захарова высмеяла поведение Секретных служб США в «мудреном» деле с кокаином в Белом доме
Захарова: дело об обнаружении кокаина в Белом доме закрыли, потому что не нашли владельца
Секретная Служба США закрыла дело об обнаружении кокаина на территории Белого дома ввиду невозможности определить его владельца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично заметила, что американские спецслужбы слишком быстро сдались.
«Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались», — написала дипломат.
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Захарова пошутила, что поиски владельца пакетика с кокаином оказались для американских спецслужб сложнее дела с «Новичком», писал «Царьград». Тогда преступление «раскрыли» за пару дней по снимкам дохлых уток в пруду, а тут — следствие бессильно.
Захарова поинтересовалась у подписчиков, как они думают, так же с подрывом «Северного потока». Реакция читателей не заставила себя ждать. В комментариях к публикации они отметили, что ничего удивительного, такой реакции от Соединенных Штатов и следовало ожидать.
«„Северный поток“ взорвали северные пингвины. Общее слово северный», — пошутил один из подписчиков.
«Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя», — добавил другой.
По данным американских официальных лиц и СМИ, наркотик обнаружили 2 июля в Западном крыле Белого дома в шкафу проходного помещения, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны.
США
Наркотики
Мария Захарова
МИД РФ
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