Мир 13 июля 2023, 20:05 «Можно и на самих себя выйти». Захарова высмеяла поведение Секретных служб США в «мудреном» деле с кокаином в Белом доме Захарова: дело об обнаружении кокаина в Белом доме закрыли, потому что не нашли владельца Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0 / Википедия

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Секретная Служба США закрыла дело об обнаружении кокаина на территории Белого дома ввиду невозможности определить его владельца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично заметила, что американские спецслужбы слишком быстро сдались.

«Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались», — написала дипломат.

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Захарова пошутила, что поиски владельца пакетика с кокаином оказались для американских спецслужб сложнее дела с «Новичком», писал «Царьград». Тогда преступление «раскрыли» за пару дней по снимкам дохлых уток в пруду, а тут — следствие бессильно.

Захарова поинтересовалась у подписчиков, как они думают, так же с подрывом «Северного потока». Реакция читателей не заставила себя ждать. В комментариях к публикации они отметили, что ничего удивительного, такой реакции от Соединенных Штатов и следовало ожидать.

«„Северный поток“ взорвали северные пингвины. Общее слово северный», — пошутил один из подписчиков.

«Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя», — добавил другой.

По данным американских официальных лиц и СМИ, наркотик обнаружили 2 июля в Западном крыле Белого дома в шкафу проходного помещения, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны.