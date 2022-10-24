«Можете рассчитывать на мою поддержку». Трасс поздравила Сунака с избранием премьером Великобритании | 360°

Мир 24 октября 2022, 18:21 «Можете рассчитывать на мою поддержку». Трасс поздравила Сунака с избранием премьером Великобритании Бывший премьер Великобритании Трасс в поздравлении выразила свою поддержку Сунаку РИА "Новости"

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Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс поздравила экс-главу Минфина Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра и выразила ему свою поддержку. Об этом она написала в Twitter.

«Поздравляю Риши Сунака с назначением на пост лидера Консервативной партии и нашего следующего премьер-министра», — отметила Трасс.

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Она особо подчеркнула, что полностью поддерживает Сунака.

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Экс-глава британского Минфина Риши Сунак автоматически стал премьер-министром Великобритании и лидером правящей Консервативной партии.

Лидер палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов. Кроме того, претендовать на пост отказался бывший премьер Борис Джонсон. Сунак, которому сейчас 42 года, оказался самым молодым премьером Великобритании за последние 200 лет.

Политолог Илия Куса считает, что ему предстоит беспрецедентно тяжелое начало правления, сообщило РИА ФАН.