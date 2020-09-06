«Можете меня теперь только убить»: мэра Днепра облили зеленкой на встрече с жителями

Мэр украинского Днепра Борис Филатов провел встречу с жильцами одного из домов. Во время общения с населением активист облил чиновника зеленкой.

Нападение произошло 5 сентября, во время встречи с жильцами многоквартирного дома в левобережном районе Днепра, пишет «Корреспондент.net». Когда Филатов отвечал на вопросы людей, в него прилетела зеленка от неизвестного активиста. Несмотря на это, глава города продолжил встречу.

Источник фото: facebook.com/Borys Filatov

«Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: „Боря, ты — реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и идиоты, которые, в принципе, ничего не могут тебе сделать, потому что они — мрази. И идиоты“. Друзья мои, они — в агонии», — написал после встречи Филатов в Facebook.

Он добавил, что его оппоненты уже стояли за сфабрикованными уголовными делами, грязью в прессе, подкупом депутатов и проплаченными митингами с активистами. Теперь им осталось только кидаться зеленкой.

«Они думали, что я их боюсь, убегу, спрячусь. А я продолжаю проводить встречи, даже слегка изменив цвет. Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого ни хотелось», — заключил мэр Днепра.

Ранее Филатов раскритиковал борьбу с коррупцией в стране. Глава украинского города заявил, что украинцы превратились в «нацию воров», убедив в этом весь мир.