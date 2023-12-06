Мир 06 декабря 2023, 21:40 «Может стать последним». США выделили новый пакет военной помощи Украине США выделили новый пакет военной помощи Украине на 175 миллионов долларов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты Америки выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 175 миллионов долларов. При этом американские власти предупредили, что этот транш может стать последним, сообщило РИА «Новости».

В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, противорадарные авиационные ракеты HARM. Дальнейшее предоставление военной помощи Украине зависит от решения конгресса, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Реклама

«Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине», — предупредил Блинкен.

Ранее конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи предположил, что США «вот-вот бросят Украину».