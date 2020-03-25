Может ли коронавирус изменить отношение к России? Комментарий эксперта
Америка может отказаться от помощи России в борьбе с коронавирусом — считает руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
По его словам, «США могут посчитать унизительным принимать помощь от страны, которую некоторое время назад предыдущий президент описал как страну с разорванной в клочья экономикой», а страны Запады также вряд ли пересмотрят свое отношение к России в период пандемии.
«Также зарубежные СМИ развивают тему того, что, используя ситуацию с коронавирусом, Россия и ее сторонники хотят разрушить политический и психологический западный мир», — заключил Федоров.