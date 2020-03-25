Может ли коронавирус изменить отношение к России? Комментарий эксперта

По его словам, «США могут посчитать унизительным принимать помощь от страны, которую некоторое время назад предыдущий президент описал как страну с разорванной в клочья экономикой», а страны Запады также вряд ли пересмотрят свое отношение к России в период пандемии.

«Также зарубежные СМИ развивают тему того, что, используя ситуацию с коронавирусом, Россия и ее сторонники хотят разрушить политический и психологический западный мир», — заключил Федоров.