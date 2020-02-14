«Может быть, это были ВВС Бельгии?» — цитирует премьер-министра «Царьград».

По данным информагентства, минувшей ночью сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску. СМИ утверждают, что снаряды были выпущены со стороны Голанских высот, которые оккупировал Израиль. Армия Израиля пока никак не прокомментировала эту информацию.