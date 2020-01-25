«Может быть только изгоем»: Пушков высказался о докладе ЦРУ про Бандеру

ЦРУ опубликовало архивные документы, где Степан Бандера назван «агентом Гитлера». Украина пытается героизировать таких людей, но подобные «герои» делаю страну изгоем, считает Пушков.

«На Украине ставят памятники Бандере — агенту Гитлера по кличке „Консул 2“. При этом МИД Украины настаивает, что каждая страна „имеет право на своих героев“. Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими „героями“ Украина может быть только изгоем», — написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

О том, что Бандера был агентом Гитлера и носил кличку «Консул 2» стало известно после публикации доклада ЦРУ. В рассекреченных документах говорилось, что Бандера объявил во Львове воссоздание государства Западная Украина. Затем последовали массовые убийства. Погибли около пяти тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook, что Украина считает героем нациста и преступника. Она отметила, что Россия неоднократно говорила об этом факте, но Киев цинично и нагло все отрицал.