Мир 15 декабря 2023, 13:35 «Можем только сожалеть». Песков расценил оборонное соглашение Финляндии с США как угрозу России Песков: оборонное соглашение Финляндии с США ухудшит ее отношения с Россией Matti Matikainen/globallookpress

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Подписание оборонного соглашения Финляндии и Соединенных Штатов усилит напряженность в российско-финских отношениях. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, после вступления Финляндии в НАТО, в свете того, что военная инфраструктура альянса будет уже «заходить внутрь Финляндии», ее соглашение с США «будет представлять угрозу» для России.

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«Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, <…> никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение», — процитировали представителя Кремля «Известия».

В ответ на вопрос о том, приведет ли шаг Финляндии к усилению напряженности в ее взаимоотношениях с Россией, Песков ответил: «Безусловно, приведет».

Накануне СМИ писали, что Финляндия и США подписали соглашение по оборонному сотрудничеству, подразумевающее работу НАТО в северной стране.