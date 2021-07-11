Мотыльков и муравьев в США переименуют во избежании расизма

Энтомологическое общество США подберет новые имена «цыганскому мотыльку» (Gypsy Moth — Lymantria dispar) и «цыганскому муравью» (Gypsy Ant — Aphaenogaster araneoides), поскольку сочло эти названия оскорбительными, сообщил сайт NPR.

«Слова имеют значение, и то, как мы называем кого-то, имеет значение. Использование прежнего названия Lymantria dispar действительно нанесло цыганскому народу большую боль», — заявил исполнительный директор американского энтомологического общества Крис Стелциг.

Организация составляет базу данных, в которой содержится свыше двух тысяч общепринятых названий насекомых и их обозначения на латыни. Меняют базу постоянно, но, как правило, делают это по научным причинам — чтобы лучше описать вид.

Мотылек Lymantria dispar — чужеродный для Северной Америки вид. Он считается вредным для лесов континента. Из-за проблем, которые создает эти насекомые, их и сравнили с цыганами. К этому народу в Штатах долгое время относились негативно.

Муравьи Aphaenogaster araneoides получили свое название за любовь к странствиям. Они строят несколько гнезд, но живут только в одном. Поэтому профессор биологии Терри МакГлинн из Калифорнийского государственного университета предложил связанное с цыганами название.

Певица Билли Айлиш извинилась после того, как поклонники обвинили ее в расизме. Это произошло из-за давнего видео с певицей, опубликованного в Сети. На видео, о котором идет речь, певица подпевает песне, в которой звучит уничижительный термин, используемый в США для обозначения представителей азиатского сообщества. После появления видео поклонники поспешили обвинить певицу в расизме. Их не остановило то, что на момент записи Билли Айлиш было 13 или 14 лет. Певица пояснила, что в то время она даже не знала, что обозначает это слово.