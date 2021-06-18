Мотоциклист-каскадер погиб в США, пытаясь установить мировой рекорд

Американский каскадер Алекс Харвилл погиб, пытаясь установить мировой рекорд на самый длинный прыжок с трамплина на мотоцикле. Экстремал разбился насмерть во время тренировочного прыжка, сообщило «Би-би-си».

Роковой момент попал на видео. На кадрах видно, что Харвилл на мотоцикле совсем немного не долетел до нужной точки и врезался в земляную насыпь. Это произошло в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон.

Трагедия случилась во время репетиции перед началом авиашоу, на котором каскадер хотел выполнить свой трюк на глазах у многотысячной публики.

Он собирался совершить прыжок на мотоцикле длиной 107 метров. Но не долетел и ударился о склон холма. В местных изданиях написали, что Харвилла перебросило через руль и при этом у него слетел шлем.

На авиашоу поддержать каскадера пришла его жена Джессика вместе с сыновьями. Недавно в их семье появился второй ребенок. Она сказала, что Харвилл последние две недели провел в тренировках, готовясь к трюку.

Харвилл в прошлом уже установил два рекорда по прыжкам на мотоцикле.

Ранее российский лыжник погиб при сходе лавины в Приэльбрусье, сообщал RT.