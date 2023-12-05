Мир 05 декабря 2023, 16:20 «Мотор Сич» столкнулся с трудностями при привлечении западных партнеров Reuters: украинский завод «Мотор Сич» не может привлечь западных партнеров Keystone Press Agency / Global Look Press

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После отказа от сотрудничества с Россией украинская аэрокосмическая компания «Мотор Сич» столкнулась с проблемами по привлечению партнеров на Западе. Об этом в беседе с Reuters рассказал гендиректор Алексей Никифоров, признав провал работы в этом направлении.

По его словам, вот уже почти год «Мотор Сич» пытается договориться о сотрудничестве с крупными западными корпорациями, среди них, например, Lockheed Martin и RTX. Но никаких результатов это пока не принесло.

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«Мы хотим повернуться к Западу», — добавил Никифоров.

По словам опрошенных Reuters руководителей оборонных компаний из США, чиновников и экспертов отрасли, сотрудничеству с украинской компанией мешают несколько причин. В частности, они указали на то, что «Мотор Сич» нужно сначала доказать свою способность вести бизнес в соответствии с американскими и европейскими правилами.

Кроме того, многие украинские оборонные компании могут столкнуться с «красными флагами» во время процедур комплаенса, проводимых корпорациями на Западе, указал один из собеседников Reuters.

По оценке источника агентства, эти трудности нельзя считать непреодолимыми, но вместе с тем они могут затянуть процесс утверждения соглашений о совместном производстве.

Директор COSA Solutions Павел Верхняцкий в комментарии Reuters также указал на плохую репутацию «Мотор Сич» с точки зрения управления активами и эффективности запуска и развития проектов.