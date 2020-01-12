Мотогонщик разбился на ралли «Дакар»

Организаторы гонки получили сообщение о ЧП и отправили на место аварии медицинский вертолет. Медики обнаружили спортсмена без сознание — его сердце не билось. После проведения реанимационных мероприятий на месте, португальца отвезли в больницу, где он скончался.

40-летний Пауло Гонсалвеш принимал участие в своем 13-м Дакаре. Он дебютировал в 2006 году и четыре раза заканчивал гонку в первой десятке. В зачете мотоциклистов после шестого этапа нынешней гонки он занимал 46-е место.

Гонсалвеш стал 29-й жертвой «Дакара». В 2015 году во время ралли в Австралии погиб польский мотогонщик Михал Херник. Ранее екатеринбуржец Сергей Карякин повредил свой автомобиль на седьмом этапе «Дакара». Он перевернулся на багги — машина лишилась колеса, пишет агентство Ura.ru.