Мостовую периода Империи обнаружили в Риме

Обнаружить части древней мостовой удалось благодаря провалу, который неожиданно образовался на площади Пьяцца делла Ротонда. Его ширина — около 2,5 метра, длина — метр. Теперь перед Пантеоном видны семь древних плит из травертина — разновидности осадочной породы.

Во время обрушения покрытия никто не пострадал. Обычно на площади гуляет много людей, но сейчас все вынуждены соблюдать режим изоляции.

Плиты изготовили в 27-25 годах до нашей эры, выяснили археологи. То есть им столько же лет, сколько и самому Пантеону. Предположительно, работы курировал друг императора Августа Марк Агриппа. Однако Пантеон и площадь полностью перестроил император Адриан приблизительно между 118 и 128 годами нашей эры. А в начале III века территория вновь поменяла облик, на этот раз после вмешательства императоров Септимия Севера и Каракаллы.

Подобные провалы происходят в Риме все чаще, отметили эксперты. За последние сто лет появлялось около 30 воронок в год, а с 2009-го их число выросло в три раза. Древние искусственные полости, в том числе в карьерах, туннелях и строительных катакомбах, сделали землю неустойчивой.

«Самая чувствительная область — это Восточный Рим, где в древние времена добывали материалы», — рассказали специалисты.

Кроме того, они обратили внимание, что подавляющая часть столицы Италии расположена на мягкой песчаной почве. А она легко размывается водой и сотрясается от вибрации машин и скутеров.