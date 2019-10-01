Мост на Тайване треснул и обрушился на рыбаков. Видео

Длинный мост на Тайване треснул посередине и рухнул прямо в море — на лодки с рыбаками. В результате инцидента порядка 10 человек получили различные травмы. Момент обрушения многотонной конструкции попал на видео.

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На опубликованных кадрах видно, что по мосту едет большой бензовоз. Когда машина практически доезжает до противоположного берега, дорога начинает складываться пополам и падает вниз. Грузовик не успевает добраться до безопасного места и скатывается на пристань.

Как сообщало CNA, инцидент произошел утром 1 октября в тайваньском уезде Илань. Мост представляет собой арочную конструкцию из арматуры. Его длина составляет 140 метров, а высота над морем — 18,5 метра.

Во время обрушения под сооружением были рыбацкие лодки с людьми. На месте происшествия сейчас работают спасатели, пока известно о 10 пострадавших. Ранения получил водитель бензовоза, а также шесть граждан Филиппин и три индонезийца.