Мост рухнул на юге Франции

Подвесной мост обрушился недалеко от Тулузы на юге Франции. Погиб один человек, еще несколько пропали без вести. Пострадали, по предварительным данным, шестеро.

Конструкция, расположенная в коммуне Мирепуа-сюр-Тарн, рухнула около 08:00 по местному времени. Об этом сообщила газета Depeche du Midi.

Как удалось установить, на мост въехал грузовой автомобиль, вес которого превышал разрешенный лимит. За несколько секунд до катастрофы переправу пересек школьный автобус.

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«Меня охватила паника, когда я увидел падающий мост. Не могу в это поверить. Бегаю здесь каждое воскресенье», — поделился один из очевидцев.

В реку Тарн рухнули грузовик и легковая машина. В ней ехали 15-летний подросток со своей семьей. Мать девочки и трое других детей сумели выбраться из воды. Юная француженка погибла. Водителя грузового авто до сих пор не нашли.

По версии La Depeche, в воду упали три транспортных средства, из которых два — грузовики.

На месте работают около 100 спасателей — пожарные, констебли, дайверы и кинологи. В воздух подняты три вертолета.

Рухнувший мост был построен в 1935 году. а в 2003-м его отреставрировали. Последний раз переправу проверяли в 2017 году. Максимально допустимый вес для транспорта при заезде на мост — 19 тонн.