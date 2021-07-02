Мост обрушился в Кодорском ущелье Абхазии. Видео

Мост обрушился в Кодорском ущелье Абхазии — он проходил через реку Кодор. В результате несколько сел и две воинские части российских пограничников оказались отрезаны от цивилизации.

Об этом сообщили в МЧС республики.

«Накануне в районе села Генцвиш в Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодор. По словам специалистов, причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка», — сказано в сообщении ведомства.

Из-за обрушения отрезанными оказались несколько сел и две воинские части Пограуправления ФСБ России, которые располагаются в ущелье. На место прибыли министр по ЧС Лев Квициния и российский специалист. Они осмотрели разрушенный мост и определили масштабы случившегося.

На кадрах с места видно, что мост обрушился с одного берега — основная часть сооружения осталась целой. Чтобы восстановить сообщение между селами и воинскими частями, будут использовать старый мост, который расположен неподалеку. Его опоры в нормальном состоянии, но дорожное полотно нужно настелить новое.