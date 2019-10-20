Мост между двумя штатами взорвали в США. Видео

Почти 100-летний мост Чамп Кларк через реку Миссиипи взорвали в США. Переправа соединяла штаты Миссури и Иллинойс. Поглазеть на эффектный демонтаж многотонной конструкции собрались несколько тысяч людей. Взрыв и обрушение моста сняли на видео.

Мост подорвали 18 октября. Специалистам дали двое суток, чтобы достать рухнувшие в воду металлические конструкции и очистить реку. Чамп Кларк открыли в 1928 году. Во время его строительства в 1927 году обрушился один пролет. Во время инцидента погиб рабочий.

В августе 2019 открыли движение по новому мосту Чамп Кларк, так как старый уже изрядно обветшал и ездить на автомобиле по нему было опасно. Кроме того, он был очень узкий для современного трафика.

Мост назвали в честь Джеймса Бошана Кларка — выдающегося американского политика начала ХХ века.