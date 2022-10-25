Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков | 360°

25 октября 2022, 11:55
Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков
Мособлсуд рассмотрит варианты отмены приговора баскетболистке Грайнер
Московский областной суд начал рассмотрение жалобы на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Об этом сообщает корреспондент «360» из зала суда.
Судебное заседание началось в 11:00. Грайнер принимает участие в процессе по видеосвязи из следственного изолятора. По словам ее адвокатов, Бриттни не ждет чуда.
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Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка и была задержана в аэропорту. У нее в багаже нашли гашишное масло. Американка заявила, что не хотела нарушать закон, а медицинскую марихуану ей выписали в США в качестве обезболивающего.
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В августе суд в Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии, а также штрафу на миллион рублей. Американка признана виновной по двум статьям. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.
Наркотики
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