Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 11:55 Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков Мособлсуд рассмотрит варианты отмены приговора баскетболистке Грайнер

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Московский областной суд начал рассмотрение жалобы на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Об этом сообщает корреспондент «360» из зала суда.

Телеканал "360"

Судебное заседание началось в 11:00. Грайнер принимает участие в процессе по видеосвязи из следственного изолятора. По словам ее адвокатов, Бриттни не ждет чуда.

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Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка и была задержана в аэропорту. У нее в багаже нашли гашишное масло. Американка заявила, что не хотела нарушать закон, а медицинскую марихуану ей выписали в США в качестве обезболивающего.

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В августе суд в Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии, а также штрафу на миллион рублей. Американка признана виновной по двум статьям. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.