Дептранс зафиксировал значительное снижение пассажиропотока в московском метро. В ведомстве призывают отказаться от необязательных поездок в подземке, особенно пожилых людей.

По данным ведомства, людей в метро стало на 40% меньше.

Источник фото: Мостранспорт

Ранее сообщалось, что метро в Москве не станут закрывать из-за коронавируса. Мэр города Сергей Собянин заявил, что метрополитен останется открытым «при любой ситуации» в столице. По его словам, это нужно, чтобы сохранить все линии в рабочем состоянии, в противном случае, на возобновление его работы может уйти полгода. При этом на всех станциях сейчас регулярно проводят дезинфекцию.

По последним данным, в России зарегистрировано 306 случаев заражения 2019-nCoV. Врачам удалось вылечить 16 пациентов. В мире COVID-19 инфицированы свыше 335 тысяч человек.