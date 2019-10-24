Москву признали одним из самых сексуальных городов мира

«Русский акцент удивительно сексуален, кроме того, эта страна является домом для нескольких самых горячих супермоделей в мире. Неудивительно, что Москва входит в двадцатку самых сексуальных городов мира», — прокомментировали итоги опроса редакторы интернет-издания.

Особую прелесть и шарм Москве придают, по мнению редакции сайта, полупрозрачные колготки на танцовщицах Русского национального балета. «Должно быть, все дело в этом», — добавили в редакции.

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В первую тройку рейтинга топ-50 сексуальных городов мира вошли Майами (США), Париж (Франция) и Денвер (США).

В десятку городов вошли между тем Копенгаген (Дания), Кейптаун (ЮАР), Цюрих (Швейцария), Кап-д’Агд (Франция), Дублин (Ирландия), Ливерпуль (Великобритания) и Лос-Анджелес (США). Самым асексуальным городом путешественники назвали китайский Дунгуань.