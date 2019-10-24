  • Москву признали одним из самых сексуальных городов мира

    24 октября 2019, 09:56

    Алексей Сахаров

    Москва — сексуальный город. К такому выводу пришли исследователи с сайта о путешествиях Big 7 Travel, опросив множество своих подписчиков со всего мира. В списке самых сексуальных городов планеты российская столица заняла 21 место.
    Москву признали одним из самых сексуальных городов мира

    «Русский акцент удивительно сексуален, кроме того, эта страна является домом для нескольких самых горячих супермоделей в мире. Неудивительно, что Москва входит в двадцатку самых сексуальных городов мира», — прокомментировали итоги опроса редакторы интернет-издания.

    Особую прелесть и шарм Москве придают, по мнению редакции сайта, полупрозрачные колготки на танцовщицах Русского национального балета. «Должно быть, все дело в этом», — добавили в редакции.

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    В первую тройку рейтинга топ-50 сексуальных городов мира вошли Майами (США), Париж (Франция) и Денвер (США).

    В десятку городов вошли между тем Копенгаген (Дания), Кейптаун (ЮАР), Цюрих (Швейцария), Кап-д’Агд (Франция), Дублин (Ирландия), Ливерпуль (Великобритания) и Лос-Анджелес (США). Самым асексуальным городом путешественники назвали китайский Дунгуань.