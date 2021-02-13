Москву обвинили в использовании вакцин в качестве инструмента дипломатии

Россия и Китай используют собственные достижения в разработке вакцин от коронавируса в продвижении дипломатической линии. Вашингтон считает, что таким образом страны пытаются достичь определенных целей на международной арене.

В Белом доме назвали такое поведение неприемлемым. Об этом на брифинге для прессы заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую процитировал ТАСС.

«Мы видим попытки Китая и России использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии. <...> Мы с обеспокоенностью следим за этими попытками [Москвы и Пекина]», — подчеркнула она.

В администрации Байдена завили, что глава государства обсуждает вопрос вакцин «со многими лидерами» и намерен вернуть США центральное место на мировой арене.

Псаки заметила, что проконсультируется по этой теме с Советом по нацбезопасности при Белом доме.

«Думаю, такие страны, как Россия и Китай, используют помощь, чтобы другие государства вели себя, как они. Это неприемлемое поведение, будь то в области прав человека или свободы СМИ», — заявила пресс-секретарь.

Она пообещала, что Вашингтон не будет с этим мириться. Тем более что Соединенные Штаты возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению Псаки, это позволит обезопасить людей.

Российские вирусологи сообщили о завершении второй стадии испытаний вакцины «Спутник Лайт». Этот препарат будет поставляться на экспорт, а россиян по-прежнему будут прививать «Спутником V».