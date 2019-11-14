  • Москвичей предупредили о вечерних пробках

    14 ноября 2019, 19:48

    Анастасия Кукова

    Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил столичных автомобилистов о возможных вечерних пробках в Москве, и предложил планировать поездки в четверг до 20:00.

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    Сообщение было опубликовано на официальной странице в Twitter. ЦОДД уточнил, что дорожные заторы уже зафиксированы в центре, на Третьем Транспортном кольце, внутренней стороне МКАД и Рязанском проспекте в сторону области, на 19 и 26 километрах МКАД, на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, а также на Ленинградском шоссе в районе улицы Беломорская.

    «Учитывайте это, планируя маршрут. Возможно, лучшим решением будет переждать час пик. Ситуация нормализуется после 20 часов», — предупредил ЦОДД.

    Москвичей предупредили о вечерних пробках | Изображение 1
    Источник фото: Яндекс.Пробки

    К 20:00 наибольшие заторы в центре города — в районе Садового кольца, в также на отдельных участках МКАД на западе и северо-западе столицы.