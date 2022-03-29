Москвичам рассказали о непогоде во вторник

Жителей Москвы во вторник 29 марта ожидают гололедица на дорогах и мокрый снег. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в столице будет облачная погода, местами пойдет кратковременный мокрый снег, а автолюбителей на дорогах поджидает гололедица.

«Атмосферное давление к вечеру составит около 736 миллиметров ртутного столба», — рассказал синоптик.

Днем температура составит от 0 до +2, а в Подмосковье -2…+3 градуса.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

На прошедших выходных сильный ветер повалил в Москве около 50 деревьев, пострадали припаркованные рядом с ними автомобили.